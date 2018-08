Hier geht's zum Video

Es sah nach einer sehr mauen Handelswoche aus. Ein Tweet riss kurzzeitig Auto-Anleger aus dem Schlaf, sonst waren Aktien im Sommerloch. Bis es Bewegung am Devisenmarkt gab. In der Türkei, in China, in Japan. Und Ausstrahleffekte auf Aktien... Wenn eine Währung in zwei Tagen fünfzehn Prozent verliert, darf man von Ausverkauf sprechen. Und dann hat dieser Kursverfall auch noch weitreichende Abstrahleffekte - auf andere Währungen wie auch auf Aktien. Etwa von Bankaktien. Zusammenhänge, Aus- und Einsichten und was sonst noch diese Woche geschah mit Patrick Dewayne und Antje Erhard direkt vom Parkett in Frankfurt.