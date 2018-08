Mainz (ots) - Woche 33/18 Samstag, 11.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 ZDFzeit Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check Deutschland 2017



6.10 ZDFzeit Wo lebt es sich am besten? Die große Deutschland-Studie Deutschland 2018



6.55 ZDFzoom Am Puls Deutschlands wasfuermichdeutschist Deutschland 2018



7.35 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016



8.20 ZDFzoom Steigende Miete und Spitzenrendite Wer bändigt die Immobiliengiganten? Deutschland 2018



8.50 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018



9.20 Teuer Wohnen - Die Jagd auf Luxusimmobilien Deutschland 2014



10.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



10.10 ZDF.reportage Armes reiches Deutschland Wenn ein Job nicht reicht Deutschland 2016



10.40 Schatten des Verbrechens Der Amoklauf am OEZ München Deutschland 2017



11.25 Ihr letztes Konzert - Die Terrornacht von Manchester



12.10 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017



12.55 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 13.40 Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014



14.25 Täterjagd Der Fall Stéphane Kameugne



15.10 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



15.35 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



16.10 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016



16.35 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



17.20 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit



( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Auf Verbrecherjagd - Der Pfleger von Stepping Hill



23.05 Täterjagd Der Fall Véronique Pirotton



23.50 Täterjagd Der Fall Stéphane Kameugne



0.35 Inside The Criminal Mind Serienkiller



1.20 Inside The Criminal Mind Kidnapper



2.05 Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013



2.45 Miami SWAT - Spezialeinheit auf Verbrecherjagd Frankreich 2017



3.30 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Mörderjagd Die Sklavenhalter



Woche 33/18 Sonntag, 12.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018



6.25 Bruce Springsteen - Born in the USA



7.35 The true story of Madonna



8.20 Deutschlands größte Disco Nachtschicht im "Index" Deutschland 2017



9.05 Partyszene Berlin So feiert die Hauptstadt



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



10.35 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



11.20 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



12.05 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



12.55 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe Deutschland 2013



13.35 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017



14.20 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012



15.05 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



15.50 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



16.35 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



17.20 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



18.05 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017



23.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008



23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008



0.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008



1.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008



2.10 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



2.55 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



3.35 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



4.20 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



Woche 33/18 Montag, 13.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.05 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017



5.50 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.00 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



8.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.50 Blutige Reifen Firestone und der Bürgerkrieg in Liberia USA 2014



10.10 Auf Verbrecherjagd - Blind für die Wahrheit



10.55 Auf Verbrecherjagd - Missbrauchtes Vertrauen



11.35 Täterjagd Der Fall Véronique Pirotton



12.25 Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014



13.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



13.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 22.20 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Bewegte Zeiten Großbritannien 2015



23.05 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold Großbritannien 2015



23.50 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015



0.35 heute journal



1.00 ZDF-History Promis vor Gericht Deutschland 2018



1.45 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



2.30 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



3.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



4.00 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Grauen an der Themse Großbritannien 2017



4.40 Escaping the Rock - Alcatraz Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis







Woche 38/18 Donnerstag, 20.09.



Bitte Programmänderung beachten:



0.00 In Satans Auftrag Der Serienkiller Adolfo Constanzo



"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Die Whitechapel- Morde" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )







Freitag, 21.09.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



9.15 auslandsjournal - die doku Im Land der Taliban Der lange Krieg am Hindukusch Afghanistan 2018



9.45 Erdogans Türkei Von der Demokratie zur Diktatur



10.30 Reiseführer in die Diktatur Weißrussland, Kasachstan und Tadschikistan



11.15 Kasachstan - Größenwahn und Krise



12.00 Putin - Russlands neuer Zar



12.45 ZDFzoom Trump und Putin: Komplott gegen Amerika? USA 2018



13.30 Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus Großbritannien 2017



"ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" um 13.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121