Nächste Woche kommen die Zahlen und Anleger trennen sich bereits in Scharen von Nordex-Papieren. Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) bewegt sich in kleinen Schritten - langsam aber sicher - von der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke gen Süden. Warum hat der Markt ausgerechnet Nordex zum Short-Kandidaten auserkoren? So viel Sinn ergibt das nämlich nicht.

Dass die Tendenz bei der Nordex-Aktie in den vergangenen Tagen abwärts zeigt, liegt vermutlich am Zwischenbericht für das erste Halbjahr, der am 14. August (Dienstag) erscheint. Denn zu viel erwarten Nordex-Aktionäre allem Anschein nach nicht. Es muss hier vermutlich mehr "geliefert" werden als nur die Bestätigung des eigenen Geschäftsausblicks (unten mehr). Es heißt also: Am Wochenende können Nordex-Aktionäre noch entspannen, am Montag steigt die Spannung, bis am Dienstag vorbörslich letztendlich die 6-Monats-Zahlen kommen.

Gute Gründe für einen schwungvollen Jahreswechsel

Für das laufende Jahr - in dem der bis dato größte Auftrag der Konzerngeschichte zu verzeichnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...