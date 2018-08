ZÜRICH (Dow Jones)--Die Zuspitzung der Türkei-Krise hat am Freitag auch den schweizerischen Aktienmarkt nicht ungeschoren gelassen. Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 9.031 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursverlierer und ein -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 43,6 (zuvor: 28,06) Millionen Aktien.

Im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf das Land erhöht und eine Verdopplung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Damit steigt der Zoll auf Stahl auf 50 Prozent. Für die Türkei kommt die Ankündigung zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Das Land leidet unter einer Vertrauenskrise an den Finanzmärkten. Erdogan hat derweil seine Mitbürger aufgefordert, mit Lira-Käufen die eigene Währung zu stützen. Gleichwohl fiel die Lira zum Dollar auf ein Rekordtief. Für einen Dollar wurden in der Spitze fast 7 Lira bezahlt.

In dieser Situation setzten Anleger auf den als sicheren Hafen geltenden Schweizer Franken. Der Euro, der am Freitagmorgen in der Spitze noch 1,1461 Franken gekostet hatte, fiel auf etwa 1,1350 Franken. Der starke Franken wiederum lastete auf den Kursen exportorientierter Konjunkturzykliker wie ABB (minus 1,3 Prozent), Richemont (minus 1,6 Prozent) und Swatch (minus 2,5 Prozent).

Hohe Kursverluste verbuchten europaweit die Bankenwerte wegen Sorgen um die finanziellen Engagements der Geldhäuser in türkischen Schuldtiteln bzw deren Verbindungen mit türkischen Banken. Selbst die Europäische Zentralbank äußerte ihre Besorgnis deswegen. In der Schweiz verloren Credit Suisse 2,4 Prozent, UBS 2,2 Prozent und Julius Bär 2,0 Prozent.

Adecco, die am Donnerstag unter den enttäuschenden Geschäftszahlen gelitten hatten, gaben um weitere 1,7 Prozent nach. In Reaktion auf die Zahlen hatten Analysten ihre Kursziele für die Adecco-Aktie gesenkt.

Einziger Kursgewinner im SMI waren Lonza, die nachrichtenlos um 0,4 Prozent zulegten.

