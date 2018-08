Schanghai (ots/PRNewswire) - Vom 10. bis 11. August 2018 findet die 4. China Events (MICE) Industry Fair (CEIF) im Shanghai New International Expo Center (SNIEC) statt. Unter der Leitung des Provincial Convention & Exhibition Bureau nehmen Großstädte, Verbände und Unternehmen aus der Provinz Hainan, die in der Events-Branche tätig sind, an der Messe teil, um ihre Großveranstaltungen zu präsentieren.



Hainan präsentiert die (3.) Hainan World Leisure Tourism Expo 2018 (Hainan Leisure Expo) und die (4.) Hainan International RV (AUTO) Camping Leisure Tourism Expo 2018 (Hainan Camping Expo) an der Messe. Die Hainan Leisure Expo unter der Leitung des Provincial Tourism Development Committee stellt der Welt Hainans Ressourcen im Tourismusbereich vor und bietet eine Plattform für industrielle Akteure an, auf welcher Ideen über die neuen Trends im Bereich Freizeittourismus ausgetauscht werden können. Die Hainan Camping Expo unter der Leitung des Hainan Commercial Department und des Haikou Municipal Government fördert die Ressourcen der Provinz im Bereich Camping und Rundreisen mittels Wohnmobile oder anderer Fahrzeuge. Industrielle Akteure haben Gelegenheit, ihre neuen Technologien, Produkte und Erfahrungen an der Expo zu präsentieren. Nach nahezu drei Jahren sind diese beiden Veranstaltungen zu einflussreichen Marken in der Events-Branche geworden.



Die (3.) Hainan Leisure Expo 2018 findet vom 23. bis 25. November im Hainan International Convention & Exhibition Center als Eröffnungsveranstaltung der (19.) Hainan International Tourism Island Carnival 2018 statt. Die (4.) Hainan Camping Expo 2018 findet vom 21. bis 23. Dezember in Haikou statt. Beide Veranstaltungen werden von Redsail MICE organisiert.



An der CEIF hat Redsail MICE als Markenaussteller von Hainan eine neue strategische Positionierung mit dem Thema "neue Möglichkeiten, neue Positionierungen und neue Journeys" bekannt gegeben. Redsail MICE mit Sitz in Hainan organisiert weltweit maßgeschneiderte Einführungsveranstaltungen für bekannte Unternehmen. Das 2008 gegründete Unternehmen Redsail MICE hat sich im letzten Jahrzehnt zu einer One-Stop-Dienstleistungsplattform für den Betriebsbereich und das Management der MICE-Dienstleistungen und -marken von Hainan entwickelt.



Hainan gehört zu den globalen Attraktionen des Freizeittourismus und ist der ideale Standort für große internationale Veranstaltungen. MICE wurde 2015 Teil von 12 wichtigen Branchen in Hainan und hat sich 2017 rasch weiterentwickelt. Im Laufe des Jahres fanden 17.500 Meetings mit jeweils über 100 Teilnehmenden statt, was einem Anstieg von 16,8% entspricht, darunter 107 Meetings mit jeweils über 1.000 Teilnehmenden, was einem Anstieg von 30,5% entspricht. Die Ausstellungsfläche wurde um 17% auf 1,45 Millionen m2 erweitert. Mit einer Wertschöpfung von insgesamt 8 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 15,4% entspricht, belegte die MICE-Branche den vierten Platz unter den zwölf wichtigsten Branchen in Hainan.



Hainan macht kontinuierlich Fortschritte beim Vorantreiben des Aufbaus einer Freihandelspilotzone sowie eines Freihandelshafen. Angesichts der riesigen historischen Möglichkeiten leitet die MICE-Branche Riesenschritte in der Entwicklung und des Wohlstands von Hainan ein. Das Hainan Provincial Convention & Exhibition Bureau lädt alle erstklassigen MICE-Unternehmen ein, Niederlassungen in Hainan einzurichten sowie Kongresse und Veranstaltungen abzuhalten oder an solchen teilzunehmen, von der Reform zu profitieren sowie die Möglichkeiten, die sich durch den Aufbau einer Freihandelszone und eines Freihandelshafens in Hainan ergeben, zu nutzen und zu teilen.



