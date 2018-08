Die Commerzbank hat das Kursziel für SAF-Holland von 22 auf 17 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die reduzierte Gewinnprognose das Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie sei zwar in ihrem Ausmaß eindeutig eine negative Überraschung, sie sehe auf dem aktuellen Kursniveau aber einen guten Einstiegspunkt, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs spiegele alles Schlechte wider, die positiven Aspekte würden allerdings vom Markt übersehen./tih/la Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0180 2018-08-10/19:12

ISIN: LU0307018795