Wenn es der Commerzbank an einem nicht mangelt, dann sind es wohl schlechte Nachrichten. Leider ändert sich daran auch am Freitag nichts. Die Investmentbank Equinet hat sich die Aktie des Frankfurter Geldhauses näher angesehen und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Zwar seien bessere Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt worden, dabei wurde aber im selben Atemzug die Kostenschätzung erhöht und das Ertragsziel für den schwachen Geschäftsbereich gesenkt. In der Folge wurde das Kursziel ... (Robert Sasse)

