(shareribs.com) London 10.08.2018 - Während Kupfer und Nickel an der London Metal Exchange unter Druck liegen, geht es für Aluminium weiter nach oben. Angebotssorgen beherrschen gegenwärtig die Stimmung, verschärft durch die jüngsten Entwicklungen in den USA. Der feste US-Dollar sorgt an den Rohstoffmärkten für ein schwieriges Umfeld. Der Greenback hat sich in dieser Woche nach oben gearbeitet, unterstützt ...

