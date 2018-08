Halle (ots) - Der gebürtige Rostocker war ein echtes Vorbild für junge Sportler, der Stolz einer ganzen Nation und Balsam für die nach der Wende so gebeutelte ostdeutsche Seele. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Spätestens nach der Verwicklung in den spanischen Dopingskandal "Fuentes" ging es steil bergab, seit Freitag befindet er sich im freien Fall. Auffangen kann ihn jetzt nur noch eine Therapie gegen seine Alkohol- und Drogensucht. Das kann gelingen, wenn er sich auf seine Wurzeln besinnt, den Radsport. Schließlich hat er dort gelernt, zu kämpfen.



