Neue Achtsamkeit, Sinnsuche, beschleunigte Arbeitswelt: Aus der Nachfrage nach Orientierung hat Gerhard Hofweber ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt: Er gibt philosophische Seminare zur "Wahrheitssuche".

WirtschaftsWoche: Herr Hofweber, Sie sind Philosoph und begleiten Menschen auf dem Weg zur Wahrheit, wie Sie sagen. In Ihre Seminare im Staatsbad Bad Brückenau kommen häufig Arbeitnehmer und Führungskräfte. Was sind typische Fragen?Gerhard Hofweber: Grundsätzlich geht es immer um Entwicklung. Die Leute sind an einem Punkt angekommen, an dem sie feststellen: So geht es nicht mehr weiter, etwas muss sich ändern. Man weiß aber nicht, was. Ein typisches Beispiel ist, dass ein bestimmtes Arbeitsfeld langsam durch Digitalisierung überholt wird, Tätigkeiten ganzer Abteilungen komplett obsolet werden. Es gilt dann erst einmal zu erkennen, dass sie über kurz oder lang überflüssig sein werden - wenn sie sich nicht selbst transformieren. Eine Schlussfolgerung kann sein: Da das vernünftig-intuitive Denken nicht digitalisierbar ist, sollten die betroffenen Mitarbeiter stärker ihre kreativ-schöpferischen Fähigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld einfließen lassen.

Kann es Menschen in einer digitalisierten Welt noch gut gehen - oder sehen Sie darin schon das erste Problem?Was dem Menschen guttut, ist das, was dem Kern seines Menschseins entspricht. Das ist sein vernünftiges Wesen. Die Digitalisierung ist deshalb kein Widerspruch zum spezifisch Menschlichen, weil der Verstand ja auch etwas Menschliches ist. Aber der Verstand muss in einem harmonischen Verhältnis zur Vernunft stehen. Sonst verliert der Mensch den Kontakt zu sich selbst.

Sie betreiben seit 15 Jahren diese Form der philosophischen Beratung. Welche gesellschaftliche Entwicklung haben Sie durch diese Arbeit beobachten können?Es gibt mehr Probleme insofern, als sich das Gesellschaftsmodell nicht verändert hat, das Tempo der Entwicklung aber zugenommen hat. Das Nicht-mitgehen-können mit dem Tempo hat auch zugenommen. Es ist nicht so, dass die Leute sich daran gewöhnt hätten. Die Depression nimmt zu, die Angst ist allgegenwärtig. Was auch zunimmt, ist ein Hype der Oberfläche, die man eigentlich selbst schon als substanzlos durchschaut hat. Dazu eine gewisse Ratlosigkeit.

Depressionen und Burnout-Zustände nehmen zu. Das wäre nach landläufiger Meinung eher ein Grund, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Warum dann Philosophie und nicht Psychotherapie?Der Unterschied zur Psychologie besteht darin, dass jede Art von Therapie eine Aufarbeitung der Vergangenheit ist. Es geht darum, alte Wunden zu heilen. In der philosophischen Arbeit spielt das keine Rolle. Unabhängig von Prägungen und Verletzungen gibt es einen metaphysischen Kern, das wahre Ich eines jeden Menschen. Wenn ich es wiederfinde, macht mich das frei und bringt mich nach vorne - und es heilt übrigens auch die Wunden. Die Griechen haben das als energea ausgedrückt: Dasjenige, das nur wirkt, aber keinen Widerstand bekommt. Philosophisch ausgedrückt ist das die reine Wirklichkeit des Geistes.

Was genau meinen Sie mit Wahrheit und Wirklichkeit?Wahrheit kann man im weitesten Sinn über den Begriff der Ordnung verstehen. Die Griechen haben das cosmos genannt - das bedeutet sowohl Welt als auch Ordnung. Die Welt, das Universum, aber auch unser Körper und unser Gefühlsleben ...

