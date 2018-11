köln (ots) -



Am 24. und 25. November 2018 trafen sich die besten CATAN Spieler der Welt in Köln um die Weltmeisterschaft auszutragen. Dabei kämpften Brettspielstrategen aus 46 Ländern um den Titel. Quetzal Hernandez aus Mexiko setzte sich gegen die internationale Konkurrenz durch und holte den begehrten ersten Platz. Damit qualifiziert er sich automatisch für die nächste Weltmeisterschaft in den USA. Markus Heinze wird bester deutscher Spieler und belegt Platz drei.



Im Finale standen sich der Deutsche Markus Heinze (29) aus Berlin, Quetzal Hernandez (34) aus Mexiko, Jan Christoph Hajek (38) aus Dänemark und José Miguel Ferrario Parrado (32) aus Kolumbien gegenüber. Silber ging an Kolumbien, Bronze sicherte sich Deutschland. Das Finale war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem eineinhalb Stunden gesiedelt, gehandelt und gebaut wurde.



CATAN ist ein internationales Phänomen



Die CATAN WM zeigt, dass sich das deutsche Kult-Brettspiel CATAN längst zum internationalen Phänomen entwickelt hat. Seit 23 Jahren wird in rund 70 Ländern CATAN gespielt. Die stetig wachsende CATAN Begeisterung weltweit spiegelt sich auch in der Teilnehmerzahl des diesjährigen Turniers wider: Mit 76 Spielern aus 46 Ländern war diese so hoch wie noch nie.



Spielen und Kommunikation sind eng miteinander verbunden



Beim Stuttgarter Traditionsverlag Kosmos erscheint das weltweit bekannte Brettspiel bereits seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1995. Gemeinsam mit der Catan GmbH und dem amerikanischen Spieleverlag Catan Studio richtet der Kosmos Verlag die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre aus. In diesem Jahr fand die CATAN WM erstmals in Köln statt. "Die Atmosphäre auf der Weltmeisterschaft ist etwas ganz Besonderes", betont Heiko Windfelder Programmleiter Spielware bei KOSMOS und Mitglied der Geschäftsleitung. "Durch das Handeln ist CATAN ein besonders kommunikatives Brettspiel und es ist schön zu sehen, wie ein Spiel Menschen aus allen Ländern und Erdteilen verbinden kann. Frauen und Männer, Alte und Junge. Alle begegnen sich bei CATAN auf Augenhöhe."



Pro Land konnten jeweils ein bis zwei Spieler am Turnier teilnehmen. Insgesamt kamen 76 Repräsentanten aus 46 Nationen - darunter aus entfernten Ländern wie Japan, Australien, Malaysia und Chile - nach Köln, um sich mit den besten Catan-Spielern der Welt zu messen. Weltweit hat sich das Grundspiel sowie seine Erweiterungen und Ergänzungen über 27 Millionen Mal verkauft.



Weitere Infomationen: catan.de kosmos.de



