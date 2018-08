Auf Value-Aktien zu setzen war in der Vergangenheit ein großartiger Weg, um erfolgreich zu investieren. Sie haben es geschafft, den Markt über einen längeren Zeitraum zu schlagen. Aber Unternehmen verändern sich. Weg von kapitalintensiven Produktions- und Industriekonzernen, hin zu Hightech-Geschäftsmodellen, die ohne großen Kapitaleinsatz funktionieren. Der Value-Ansatz hat sich verändert. Eine Kennzahl, die allerdings noch immer funktioniert, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Gemessen an dieser Kennzahl sind Verizon Communications (WKN:868402), General Motors (WKN:A1C9CM) und Goodyear Tire (WKN:851204) großartige Value-Aktien und wunderbare Unternehmen, an denen man sich langfristig beteiligen kann. Verizons langfristiger Wert Es gibt einige Unternehmen, die wie Verizon Communications, einem der ...

