Freiburg (ots) - Wer sich noch nach einer drogen-getriebenen Randale-Nacht auf Mallorca für ein paar günstige Schlagzeilen an die Boulevardpresse verkauft, braucht sich über Paparazzi-Journalismus nicht zu wundern. (..) Ein Promi wird da schnell vom Profiteur kostenloser Imagepflege zum bloßgestellten Opfer. Für Jan Ullrich, den liebenswerten, unkomplizierten Rostocker Kumpeltypen von einst, gilt das womöglich in besonderer Schärfe. Man wünscht ihm die Chance von Entzug und Neuanfang. Zugleich darf nicht vergessen werden, wer in einem Frankfurter Hotel das wirkliche Opfer war: Eine Frau, die von Ullrich mutmaßlich schwer misshandelt worden ist.



