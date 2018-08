Die türkische Lira ist trotz Beschwichtigungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan im freien Fall. Der Kurs brach am Freitag zeitweise mehr als zehn Prozent ein. Ein Dollar verteuerte sich auf 6,49 Lira und kostete damit so viel wie noch nie. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung mehr als 35 Prozent an Wert verloren.

Den vollständigen Artikel lesen ...