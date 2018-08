von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Wirtschaftsminister Peter Altmaier will China-Investoren in Deutschland strenger kontrollieren. Warum sollten Firmen jetzt weniger frei über den Verkauf von Unternehmensteilen entscheiden dürfen? Michael Hüther: Natürlich passt staatliche Investitionskontrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...