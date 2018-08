Was für eine wüste Zeit für Blockchain-Anleger! Wir hören ja schon gar nicht mehr hin, wenn jemand erzählt, wie er in kürzester Zeit mit Blockchain-Investments reich geworden ist. Es scheint, als hätte jeder Hampelmann eine todsichere Blockchain-Strategie am Laufen, die funktioniert. Schauen wir doch mal zurück, was allein bei Bitcoin in der Vergangenheit los war. Die Entstehung der Idee vom schnellen Geld begann, als Kryptowährungen direkt der Öffentlichkeit angeboten wurden. Es war nicht mehr notwendig, ein akkreditierter Investor zu sein oder mit Finanzdienstleistern zusammenzuarbeiten. Börsen wie Coinbase und Circle gaben Personen ohne vorherige Investitionserfahrung eine Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen, bevor ...

