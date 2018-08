Steppe Gold Limited (ISIN: CA85913R2063 / TSX: STGO) ist ein angehender kanadischer Edelmetallproduzent mit Sitz in Kanada. Dem Unternehmen gehört das weit fortgeschrittene 'ATO'-Projekt in der Mongolei, welches man 2017 von Centerra Mongolia, einem Tochterunternehmen der Centerra Gold Inc., erworben hatte und noch im laufenden Jahr in Produktion gehen soll. Kurzbeschreibung: Steppe Gold ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...