Der in Berlin ansässige E-Bus-Spezialist Eurabus will vor Jahresende ein Montagewerk in Almaty, Kasachstan, eröffnen. Dort sollen bis zu 100 Elektrobusse pro Jahr vom Band laufen. Für Herbst sind die ersten lokal montierten Exemplare angekündigt. Laut "Kazinform" fließt eine Investitionssumme in Höhe von 44 Mio Dollar in das Projekt, 400 Arbeitsplätze sollen vor Ort entstehen. ...

