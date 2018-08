Und nicht gerade wenig. Denn ein Geschworenengericht in Kalifornien hat die Bayer-Tochter Monsanto zu einer dreistelligen Millionenstrafe verurteilt. Den Schadenersatz in Höhe von 289 Millionen Dollar bekommt ein an Krebs erkrankter Schädlingsbekämpfer in einem Prozess um glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel. 289 Millionen Dollar Strafe Das Geschworenengericht entschied am Freitag, dass die Bayer-Tochter es versäumte, den Mann und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...