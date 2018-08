Ashok Leylands britisches Tochterunternehmen Optare wird 31 vollelektrische Doppeldecker-Busse nach London liefern. Der Auftrag ist Teil einer größeren Bestellung, die alles in allem 68 Exemplare für die britische Hauptstadt umfasst. Ab dem Sommer 2019 sollen die elektrischen Doppeldecker in London unterwegs sein. Das kündigte Bürgermeister Sadiq Khan Mitte Juni an. Den Großauftrag verbuchte das Herstellerbündnis ...

