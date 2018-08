Während sich der US-Dollar gegen den Euro und auch gegen das Britische Pfund in diesen Tagen in starker Verfassung präsentiert, sieht es im Vergleich zum Yen etwas anders aus. Zwar konnte der Greenback kürzlich seinen dominierenden Abwärtstrendkanal verlassen, doch der Aufwärtsimpuls fiel bereits wieder in sich zusammen und der US-Dollar droht nun sogar, wieder in den Kanal zurückzufallen… Der ...

