Neuigkeiten rund um SpeakEasy Cannabis Club lassen weiterhin auf sich warten. Besonders sehnsüchtig warten die Anleger auf die Erteilung einer Anbaulizenz in Kanada. Es ist aber weiterhin nicht abzusehen, wann damit zu rechnen ist. Am Freitag waren jetzt deutliche Kursverluste zu beobachten, um ganze fünf Prozent purzelte SpeakEasy an der Börse gen Süden. Gut möglich, dass manche Anleger das Warten jetzt leid sind und sich von dem Titel verabschieden. Ob das eine gute Entscheidung ist, wird nur ... (Robert Sasse)

