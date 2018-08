* Momentum-Indikator gibt Kaufsignal für Gold* Unterer Wendepunkt wahrscheinlich erreicht* US-Wirtschaftswachstum überwiegend heiße Luft* Sehr schwacher Einkaufsmanagerindex wie zuletzt 2008* USA auf dem Weg in die Rezession?* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Unnötige Bürokratie bei der Gewerbesteuer

Liebe Leser,



in den USA wird wenig über Gold geschrieben. Aber wenn man derzeit Artikel über die Edelmetalle findet, dann thematisieren sie gewöhnlich die außerordentlich gedämpfte Stimmung der Privatanleger. Oder sie berichten von den hohen Short-Positionen der Vermögensverwalter, die in noch nie dagewesenem Umfang auf einen fallenden Goldpreis wetten.



Kurioserweise fehlt bei diesen Artikeln aber meist der Hinweis, dass auf ähnlich einseitige Konstellationen fast immer ein deutlicher Anstieg der Kurse folgte. Vergleichbar ist die aktuelle Lage eigentlich nur mit der Situation von Ende 2015. Damals begann kurz darauf ein Goldpreisanstieg von 30% in sechs Monaten, während der Index der Goldminenaktien um 160% nach oben schoss.

