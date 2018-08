Gut ausgebildete junge Türken verlassen ihre Heimat, weil sie dort unter Präsident Recep Tayyip Erdogan kaum mehr Chancen sehen. Ihr bevorzugtes Ziel: Berlin.

Mitten im Großraum thront die obligatorische Kaffeebar, über die Gänge laufen Mittzwanziger, die keine Selbst-, sondern Telefongespräche mithilfe ihrer Kopfhörer führen, man hört ein bisschen Deutsch und viel Englisch. Rings um den Bartresen verteilen sich hippe, gläserne Waben für maximal vier Schreibtische. Hier, in einem der Glaskuben in einem Berliner Coworking-Space für Start-ups, sitzt Gökçen Ceylan, krault sich den gewollt-wirren Bart und überlegt: Waren es die Gezi-Park-Proteste 2013? Die Terroranschläge und der Putschversuch 2016? Oder war es die Verhaftungswelle 2017, die ihn dazu brachte, seine Heimat zu verlassen? "Wahrscheinlich war es alles zusammen, irgendwann wurde es einfach zu viel", sagt der 39-Jährige in einem etwas anarchischen, aber fließenden Deutsch. "Auf jeden Fall lief mein Geschäft dort nicht mehr." Außerdem bekam seine Frau Zwillinge - und Istanbul sei "nicht der Ort, um Kinder großzuziehen".

Gökçen Ceylans Berufsleben ist so bunt wie seine farbenfrohen Socken. Er ist DJ und Event-Veranstalter, Gründer mit abgebrochenem Ingenieurstudium, dafür mit einem Abschluss in Kommunikationsdesign. Für jemanden wie ihn sei in der Türkei noch nie viel Platz gewesen, aber in den vergangenen Jahren unter Erdogan, sagt er, "ist es unerträglich geworden". Seit November 2017 lebt Ceylan mit seiner Familie in Berlin. Er hat ein Unternehmen gegründet. Und er ist gekommen, um zu bleiben. "Wir haben keine Rückkehrpläne", sagt er.

In seiner Heimat legt sich der Staatspräsident mit den USA an, der größten Volkswirtschaft der Welt, weil es Streit um einen amerikanischen Pastor gibt, der seit bald zwei Jahren unter abstrusen Vorwürfen in Haft sitzt. Die türkische Lira schwächelt seit Monaten massiv. Das ganze Land ist auch Wochen nach der Wiederwahl Recep Tayyip Erdogans alles andere als stabil.

Und das hat Folgen. Wie Gökçen Ceylan verlassen immer mehr gut ausgebildete, junge Türken ihre Heimat. Sie selbst nennen sich "Yeni Dalga", die neue Welle. Und weil es viele von ihnen nach Berlin zieht, kann man sagen: Es ist eine Neue Deutsche Welle, die sich da Bahn bricht. Die zugehörige Facebook-Gruppe zählt mittlerweile über 1800 Mitglieder. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im vergangenen Juni kam es zu einer Spaltung der Community. Der Gründer wollte politische Themen komplett aus der Gruppe heraushalten. Ein politisierter Teil aber spaltete sich ab und machte Wahlwerbung - gegen Erdogan.

Die neuen Auswanderer seien "in der Regel nicht die politisch Verfolgten", sagt Joseph Sattler, "sondern junge, gut ausgebildete Menschen, die in ihrer Heimat keine Karrierechancen mehr sehen und sich in ihrem liberalen Lebensstil bedroht fühlen". Unternehmensberater Sattler weiß, wovon er spricht. Er hat selbst die vergangenen zwölf Jahre in der Türkei gelebt. Heute berät er mit seinem Unternehmen Fenike Investoren und Emigranten aus der Türkei bei der Firmengründung und bei Visa-Angelegenheiten.

Am ehesten ähnele diese "Neue Welle" der Erwerbsmigration aus südeuropäischen EU-Ländern nach der Finanzkrise 2008, meint Sattler. Exakte Zahlen sind schwer zu bekommen, da die Neuankömmlinge mit verschiedenen Visa und Aufenthaltsgenehmigungen ins Land kommen - manche gründen wie Ceylan eine Firma, andere kommen mit deutschen Unternehmen, für die sie schon in der Türkei gearbeitet haben, oder schreiben sich für einen Master-Studiengang ein. In Studien ist mal von 7000 Auswanderern die Rede, mal von 40.000. Fakt aber ist: Es sind vor allem Akademiker, Kreative und Freiheitsliebende, die emigrieren, weil es ihnen in der Türkei unter Erdogan zu eng und zu unangenehm geworden ...

