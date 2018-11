adidas verlässt sich nicht nur auf Jogis Jungs

Für die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) ging es jahrelang steil nach oben. Auch in diesem Jahr gehört das Papier zu den Top-Performern im Leitindex DAX. Einmal mehr konnten neue Rekordstände bewundert werden. Selbst in dem zuletzt von Unsicherheiten geprägten Börsenumfeld konnte sich Europas größter Sportartikelhersteller relativ gut aus der Affäre ziehen. Für die Zukunft bringt die adidas-Aktie ebenfalls einiges an Potenzial mit, nicht nur, weil Jogis Jungs bei zukünftigen großen Turnieren besser als zuletzt abschneiden sollten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland lief nicht nur für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht besonders rund, sondern auch für Ausrüster adidas. Vor vier Jahren gewannen Jogis Jungs in Brasilien noch den Titel. adidas hatte die passenden Siegertrikots parat. Doch in diesem Jahr war bereits in der Vorrunde Schluss. Auch die anderen vom Herzogenauracher ausgerüsteten Teams bekleckerten sich nicht gerade mit Ruhm. So standen sich im WM-Finale mit Weltmeister Frankreich und Kroatien zwei "Nike"-Teams gegenüber.

