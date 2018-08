Uniper (WKN:UNSE01) hat an vielen Fronten zu kämpfen und spricht die schwierigen Themen offen an. Kaum zur Sprache kamen im Halbjahresbericht hingegen die wichtigen Zukunftsprojekte. Zunächst muss die Gegenwart in Ordnung gebracht werden. Die Probleme stehen im Vordergrund Der abgebrannte russische Kraftwerksblock Berjosowskaja 3 bringt in diesem Jahr keine Erträge. Von der Versicherung gab es im Mai 2017 lediglich eine Einmalleistung und die Wiederinbetriebnahme ist erst im Spätsommer oder Herbst 2019 geplant. Schäden an der Kesselanlage gab es auch beim umstrittenen Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Als der Bau 2007 in die Wege geleitet wurde, erschien es noch wie ein Modernisierungsprojekt. Nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...