Hätte ich damals nur die Amazon-Aktie gekauft - Sie kennen das mit der Fahrradkette. Doch beim E-Commerce-Giganten lief nicht von Beginn an alles rund. Rote Zahlen und Zukäufe gehörten anfangs zur Tagesordnung und haben Amazon zu dem gemacht, was es heute ist. Ähnlich geht es der Shop Apotheke Europe. Gezielte Zukäufe und überschaubare rote Zahlen in der Bilanz nimmt die Online-Apotheke in Kauf, um die Marktposition weiter zu stärken und das Wachstum zu forcieren. Vor Kurzem hat man erneut zugekauft und sich ein interessantes Start-up aus Berlin unter den Nagel gerissen.Neues ProduktportfolioMit der nu3 GmbH, einem Spezialisten für funktionale Ernährungsprodukte und Superfoods, will sich die Versandapotheke breiter aufstellen. Zur Produktpalette von nu3 gehören Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Lebensmittel sowie spezielle Sportnahrung. Ein kluger Schachzug. Denn damit besetzt die Shop Apotheke Europe einen Megatrend in der Ernährung. "Das Geschäft von nu3 ergänzt unser Sortiment für die Zielgruppe gesundheitsbewusster Kunden ideal und bietet uns die Möglichkeit, sowohl in Deutschland als auch in unseren jungen Märkten wie zum Beispiel Frankreich noch schneller und nachhaltig profitabel zu wachsen", so Shop-Apotheke-CEO Michael Köhler zur Übernahme der nu3 GmbH. Einen Kaufpreis nannten die Unternehmen nicht. Gestemmt wird die Akquisition aus Barmitteln sowie einer Kapitalerhöhung, die die Gründer von nu3 gemeinsam mit der JAHR-Gruppe zeichnen. Ein Vertrauensbeweis in die Strategie der Shop Apotheke. Welche Ziele die Gesellschaft in Zukunft verfolgt und was die nu3 GmbH auszeichnet, lesen Sie im aktionär-Interview mit Finanzvorstand Dr. Ulrich Wandel auf der rechten Seite.

