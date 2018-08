Der Goldpreis konnte sich in der letzten Woche stabilisieren. Allerdings scheint der Abwärtstrend weiterhin intakt zu sein. Können die Goldbullen zurückkommen? Trend des Wochencharts: Abwärts/Seitwärts Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von $1219,2. Goldpreis im ...

