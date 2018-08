Unterföhring (ots) - August 2018. Musik gewinnt! "DIE BESTE SHOW DER WELT" dominiert am Samstagabend mit tollen 13,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) die Prime Time und verhilft ProSieben zur klaren Tagesmarktführung mit sehr starken 11,1 Prozent.



Fortsetzung für Jokos Sieger-Show: "Earn your Song" (AT) wird als eigenständige Musikshow für die Late Prime im Herbst ausgekoppelt. Produziert werden vier Folgen, am 13. und 14. September in den Bavaria Studios in München, von Florida TV. Tickets sind im Shop von EndemolShine unter https://tickets.endemolshine.de/shows/344-earn-your-song erhältlich.



Die Shows in der Show im Überblick



Show 1: "Earn your Song" mit Joko



Musikshow mal anders: In Jokos neuester Show-Idee "Earn your Song" treten die beiden Sänger Max Mutzke und Wincent Weiss mit ihren Bands zum musikalischen Wettkampf an. Am Ende performen sie einen ihrer größten Hits - doch dazu müssen sie sich in mehreren Spielrunden die passenden oder auch unpassenden Instrumente erspielen. Synthesizer oder Kinder-Klavier? Drumset oder Kochtopf-Set? Wer meistert die musikalischen Herausforderungen und performt am Ende besser?



Show 2: "Hart aber unfair - Promi Edition" mit Klaas



Die fieseste Show im deutschen Fernsehen ist zurück - und wird noch fieser: In seiner Show "Hart aber unfair" lässt Klaas in der Promi-Edition ausgewählte C-Promis gegeneinander um 10.000 Euro kämpfen. Dabei stimmen sowohl die Kandidaten selbst als auch das Studiopublikum darüber ab, wer nach und nach die Runde verlassen muss. Wer ist der Dümmste? Wer der Nervigste? Schätzen die Promis sich selbst und die Meinung des Publikums richtig ein?



Show 3: "Bares für Wahres" mit Joko



Joker-Einsatz für Klaas: In Jokos Quizshow "Bares für Wahres" hat er die Möglichkeit, ganze fünf Euro für jeden im Studiopublikum zu erspielen. Quizmaster Joko stellt ihm Fragen, Linda Zervakis, Wigald Boning und Olaf Schubert liefern die möglichen Antworten, von denen jedoch alle, bis auf die richtige Antwort, frei erfunden sind.



Show 4: "Fashion Victims" mit Klaas



Neuer Style gefällig? In seiner Show "Fashion Victims" lässt Mode- und Beauty-Experte Klaas drei Pärchen zum großen Umstyling antreten: Jeweils einer der Partner muss den anderen in nur fünf Minuten in eine berühmte Stilikone verwandeln - inklusive extravagantem Haarschnitt, Make-up und Outfit. Die fachkundige Jury, bestehend aus Palina Rojinski und Star-Friseur Udo Walz, bewertet das Endergebnis und entscheidet, welches Paar mit seiner Performance gewinnt.



Show 5: "Flutschball" mit Joko



Gut Flutsch in die Runde! Der neueste Trendsport "Flutschball", ins Leben gerufen von Sportskanone Joko Winterscheidt, erweitert Fußball um den ultimativen Spaßfaktor: Glitsch. Als Erfinder der Show lässt es sich Joko natürlich nicht nehmen, gemeinsam mit Jochen Schropp und Frank Tonmann gegen Patrick Owomoyela, Evil Jared Hasselhoff und Simon Gosejohann anzutreten. Auf glitschigem Spielfeld und mit glitschigem Ball kämpfen beide Teams um den glitschigen Siegerpokal.



Show 6: "Wer zuckt, verliert" mit Klaas



Nichts für schwache Nerven: Showmaster Klaas zieht in "Wer zuckt, verliert" geschickt seinen Joker und lässt Joko Winterscheidt und Palina Rojinski gegeneinander antreten. Beide müssen in mehreren Runden ein Tablett mit Gläsern balancieren, während Klaas mit verschiedenen Mitteln versucht, sie zu erschrecken und damit zum Zucken zu bringen. Wer die Gläser fallen lässt, verliert die Runde. Wer behält die Nerven und balanciert sich zum Sieg?



