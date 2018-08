Erst nachdem ich in der letzten Woche meine Kolumne über Elon Musk geschrieben hatte, beschloss er, es auf Twitter in Erwägung zu ziehen, Tesla zu privatisieren. [Ich ziehe in Erwägung, Tesla bei 420 US-Dollar pro Aktie zu privatisieren. Finanzierung gesichert.]" Dazu gibt es eine Menge zu sagen. Nun, eigentlich gibt es eine Menge, was darüber gesagt wird, und noch viel mehr, was darüber gesagt werden wird. Aber als ich einen Teil der Berichterstattung im Wall Street Journal - mit größter Skepsis - las, sprang mich eine bestimmte Zeile an. Der Autor und Streetwise-Kolumnist James Mackintosh behandelte die Gründe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...