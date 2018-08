Nicht erst seit gestern warnen Analysten davor, dass die Aktie von Wirecard überkauft sei und Gewinnmitnahmen das Papier gehörig unter Druck setzen könnten. Bisher lässt sich Wirecard davon aber überhaupt nicht stören. So konnte die Aktie auch in der vergangenen Woche erneut um 4,7 Prozent zulegen. Weiterhin scheint der Titel nur so von einem Rekordhoch zum nächsten zu eilen. Besonders beeindruckend ist dabei die langfristige Entwicklung. ein Plus von 150 Prozent in 12 Monaten sowie 640 Prozent ... (Robert Sasse)

