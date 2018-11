In unserem Exklusivbereich, in dem Sie täglich mit Research zum Aktienmarkt, mit Hintergründen, Investmentideen, Tradingtipps und natürlich den Depot-Neuzugängen versorgt werden, spielt Wirecard eine große Rolle. Wir haben zwei Papiere auf Wirecard kombiniert und beide liegen im Plus. Wie das geht bei fallendem Aktienkurs der letzten Wochen? Das erklären wir im Letter - hier können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...