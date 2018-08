FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lebensmittelhändler HIT, zu dem auch die Ullrich-Verbrauchermärkte gehören, will weiter expandieren. "Wir wachsen nicht überstürzt, aber stetig", sagte der geschäftsführende Gesellschafter der HIT-Handelsorganisation, Gert Schambach, dem Berliner "Tagesspiegel". "Letztes Jahr haben wir fünf neue Märkte aufgemacht, dieses Jahr zwei, nächstes Jahr werden es mindestens drei sein", betonte der Manager.

Seine 101. Filiale will das Siegburger Familienunternehmen in der kommenden Woche in Berlin eröffnen. "Wir haben allein aus der Expansion ein jährliches Umsatzwachstum von zwei bis drei Prozent", betonte Schambach. Die Gruppe liegt auf Platz 16 der größten deutschen Lebensmittelhändler.

