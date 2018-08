Die Leichtathletik-Europameisterschaft stand am Samstagabend wie in den vergangenen Tagen am höchsten in der Gunst der Fernsehzuschauer. Durchschnittlich 4,45 Millionen Menschen interessierten sich zur Hauptsendezeit für die Live-Übertragung im ZDF aus Berlin. Das entsprach einem Marktanteil von 18,9 Prozent. Platz zwei ging an Caroline Peters und die Krimireihe "Mord mit Aussicht" in der ARD. 3,43 Millionen entschieden sich für die Wiederholung aus dem Jahr 2015 (14,6 Prozent).

Die RTL -Show "Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids" sahen 1,24 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 5,3 Prozent entsprach. Der US-Fantasy-Film "Percy Jackson - Diebe im Olymp" kam bei Sat.1 auf 1,24 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent). Für "Die Beste Show der Welt" auf ProSieben entschieden sich 1,19 Millionen (5,6 Prozent) und bei der Dokusoap "Der Jugendknast" auf RTL II waren es 440 000 Zuschauer (1,9 Prozent).

Die Actionkomödie "Skiptrace" sahen auf Vox 820 000 Menschen, was einer Quote von 3,5 Prozent entsprach. Die Kabel-eins- Krimiserie "Hawaii Five-0" hatte im Schnitt 910 000 Zuschauer (4,0 Prozent)./tn/DP/he

