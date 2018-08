Halle (ots) - Sportler begeistert, Organisatoren glücklich, TV-Chefs hochzufrieden und Zuschauer fasziniert. Das Debüt dieser European Championships, diesen zeitgleichen Euromeisterschaften in verschiedenen Sportarten, machte Lust auf mehr. Und schön, dass Sportler aus Sachsen-Anhalt mit sieben Medaillen zum allgemeinen Erfolg beitrugen. Was hatten die Macher für Befürchtungen. Würde die Mini-Olympiade in Glasgow und Berlin angenommen? Antwort jetzt: eindeutig ja. Das Experiment, dem medial alles beherrschenden Fußball für gut eine Woche Paroli bieten zu wollen, ist gelungen. Die Einschaltquoten lagen um die 20 Prozent. Der Sport beherrschte das TV-Tagesprogramm.



