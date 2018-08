Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag von seiner schwächeren Seite gezeigt. Der Leitindex Dax schloss mit zwei Prozent im Minus bei 12.424 Punkten. Für das Eurozonen-Barometer Euro Stoxx 50 ging es ebenfalls um zwei Prozent auf 3.423 Zähler nach unten. Auf die Stimmung drückten insbesondere die Turbulenzen in der Türkei. Der Dax weitete am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...