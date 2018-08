The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DAF51 WI BANK HESS IS.18/31 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0L17 DZ BANK IS.A985 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UY5 LB.HESS.-THR. IHS 18/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UZ2 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA USF1R15XK854 BNP PARIBAS 18/UND. FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US7591EPAP55 REGIONS FINANCIAL 18/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1853394598 VOLKSW.FIN.SERV 18/21 MTN BD02 BON GBP N

CA A07 XFRA BMG067231032 AVANCE GAS HLDG DL 2 EQ00 EQU EUR N

CA HE1 XFRA KYG4600E1089 HOPE ED. GRP DL-,00001 EQ01 EQU EUR N

CA 9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1 EQ01 EQU EUR N

CA 4NF XFRA NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HLDG NK1 EQ01 EQU EUR N

CA HRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 EQ01 EQU EUR N

CA M2A XFRA US5904791358 MESA AIR GROUP INC EQ01 EQU EUR N

CA SFYC XFRA US87164U2015 SYNTHETIC BIOLOG.DL -,001 EQ01 EQU EUR N