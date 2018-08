FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.071 EUR

61E XFRA CA29269C2076 ENERCARE INC. 0.055 EUR

MO7A XFRA US6153942023 MOOG INC. CL.A DL 1 0.218 EUR

SV2 XFRA US8163001071 SELECTIVE INS. GRP DL 2 0.157 EUR

OT4 XFRA US6896481032 OTTER TAIL DL 5 0.292 EUR

NNA XFRA AU000000MFG4 MAGELLAN FINL GRP 0.574 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.192 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.550 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR