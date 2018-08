FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 14.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1ZW XFRA CH0256424794 ORIFLAME HLDG NAM. SF1,50

B5N XFRA AU000000ATA3 ATC ALLOYS LTD