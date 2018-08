FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat in Frankfurt im Juli rund 6,87 Millionen Fluggäste abgefertigt, das ist ein Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Europa-Verkehr blieb dabei unverändert Wachstumstreiber, wie die Fraport AG erläuterte. Mit 46.648 Starts und Landungen stieg die Zahl der Flugbewegungen um 7,3 Prozent. In den ersten sieben Monaten des Jahres stiegen die Passagierzahlen um 8,8 Prozent auf rund 39,5 Millionen.

Das Cargo-Aufkommen in Frankfurt ging im vergangenen Monat dagegen um 6,4 Prozent auf 175.960 Tonnen zurück. Ein niedrigeres Angebot an Frachtmaschinen sowie ein geringerer Anteil an Beiladefracht aufgrund des starken Passagierwachstums trugen dazu bei, wie Fraport mitteilte. Im Halbjahr ging das Volumen um rund 0,9 Prozent auf 1,27 Millionen Tonnen umgeschlagener Fracht und Post zurück.

Auch an den internationalen Flughäfen verzeichnete Fraport eine durchweg positive Entwicklung. Das Aufkommen an den beiden brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg um 6,8 Prozent auf etwa 1,4 Millionen Passagiere. Die 14 griechischen Airports, die seit April 2017 neu im Portfolio sind, verzeichneten mit ca. 5,35 Millionen Fluggästen ein Wachstum um 7,2 Prozent. Die türkische Beteiligung in Antalya fertigte fast 4,8 Millionen Passagiere ab, das war ein Anstieg von 15,6 Prozent. Die Anzahl der Fluggäste in St. Petersburg in Russland nahm um 9,7 Prozent auf rund 2,1 Millionen Fluggäste zu, der Airport im chinesische Xi'an notierte einen Zuwachs von 9,1 Prozent auf etwa 4,0 Millionen Passagiere.

