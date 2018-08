Die Privatbank Berenberg hat Commerzbank von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 8,60 Euro belassen. Nachdem die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2019 und 2020 in den vergangenen Monaten klar gesunken seien und das Papier sich verglichen mit dem europäischen Bankensektor deutlich unterdurchschnittlich entwickelt habe, halte er es nun für fair bewertet, schrieb Analyst Adam Barrass in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-08-13/08:20

ISIN: DE000CBK1001