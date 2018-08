Bis Donnerstagabend schien es noch ausgemachte Sache zu sein, dass der DAX die Handelswoche im Plus beenden würde. Doch der Freitag brachte ein Minus von gut 250 Punkten und damit einen negativen Wochensaldo. Ein Wochen-Ende mit Schrecken ... besser als ein Schrecken ohne Ende, wie ein Sprichwort sagt. Nur: Was, wenn dieser Abverkauf des Freitags nur der Beginn eines größeren Abwärtsimpulses war, wenn der "Schrecken" also gerade erst begonnen hätte?

