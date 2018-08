Im Prozess um glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel hat ein Geschworenengericht in Kalifornien MONSANTO dazu verurteilt, einem an Krebs erkrankten Mann Schadenersatz in Höhe von 289 Mio. $ zu zahlen. Das Unternehmen habe es versäumt, den Mann und andere Verbraucher vor den Krebsrisiken seiner Unkrautvernichter zu warnen, entschied das Gericht. Der als Schädlingsbekämpfer an Schulen tätige Mann hatte bis zu 30 Mal im Jahr Unkrautvernichter eingesetzt. Der 46-Jährige warf dem Unternehmen vor, durch die Mittel am Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt zu sein.



Monsanto kündigte Berufung gegen das Urteil an. Das Unternehmen bestreitet, dass Glyphosat Krebs verursacht. Monsanto sieht sich mehr als 5000 ähnlicher Klagen in den USA gegenüber.



