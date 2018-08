Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Bayer nach einem Schadenersatzurteil in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Eine Entschädigung von fast 300 Millionen Dollar wegen des Unkrautvernichters Roundup (Glyphosat) nur kurz nach der Monsanto-Übernahme rücke den Kauf auch vom Zeitpunkt her in kein gutes Licht, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zur Zeit noch schwer abschätzbaren künftigen finanziellen Verpflichtungen machten den Fall noch problematischer. Vorerst bräuchten Anleger zwar nicht zu reagieren, aber die Unsicherheit dürfte steigen./tav/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-08-13/08:37

ISIN: DE000BAY0017