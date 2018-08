FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und sieht sich auf gutem Wege, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Von April bis Juni stieg beim Münchner Online-Marktplatz für Autos, Immobilien und Consumer Services der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) um 13,1 Prozent auf 75,1 Millionen Euro, der Außenumsatz wuchs um 9,2 Prozent auf 127,8 Millionen. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 58,8 Prozent von 56,8. Die Zahlen für das Vorjahr wurden an den Rechnungslegungsstandard IFRS 15 angepasst, auf dessen Grundlage Scout24 nun berichtet.

"Alle drei Geschäftsbereiche haben im ersten Halbjahr 2018 eine anhaltende Dynamik gezeigt und damit eine gute Grundlage für weiteres Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2018 geschaffen", sagte Greg Ellis, Vorstandsvorsitzender des MDAX-Unternehmens. Für den Bereich Immobilienscout24 ist das Unternehmen nun etwas optimistischer für das Gesamtjahr. "Wir gehen nun davon aus, mit Immobilienscout24 ein Umsatzwachstum am oberen Ende der zu Jahresbeginn genannten Prognosespanne zu erreichen", so Ellis.

