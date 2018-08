ANKARA (Dow Jones)--Die türkische Zentralbank hat ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Währungskrise des Landes einzudämmen. Sie sicherte den Banken zu, ihnen die benötigte Liquidität zur Verfügung zu stellen. Sie können sich Fremdwährungsmittel mit einer Laufzeit von einem Monat zusätzlich zu Geldern mit einer Woche Laufzeit ausleihen. Die Limits für die Unterlegung von Deviseneinlagen für Lira-Transaktionen werden auf 20 Milliarden von 7,2 Milliarden US-Dollar angehoben.

Wenn es für notwendig erachtet wird, können zusätzlich zu den einwöchigen Repo-Auktionen, die das Hauptfinanzierungsinstrument der Zentralbank sind, traditionelle Repo-Auktionen mit Laufzeiten von höchstens 91 Tagen durchgeführt werden.

Außerdem will die Zentralbank ihre Intermediär-Position am Deviseneinlagenmarkt wieder aufnehmen. Damit sollen die Banken in die Lage versetzt werden, an diesem Markt Fremdwährungen aufzunehmen und zu verleihen, wie es die Umsetzungsregeln für den Devisenmarkt vorsehen.

