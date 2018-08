Nach neuen US-Sanktionen baut Russland US-Anleihen ab Commerzbank möchte Geschäftsvolumen mit Privatkunden ausbauen DE30 mit schwacher Eröffnung, nach Abverkauf am Freitag EURUSD-Paar unterschreitet wichtigen Konsolidierungsbereich

Beim Thema Handelskonflikte sorgten in den letzten Monaten vor allem die USA, China und die EU für reichlich Gesprächsstoff. Doch nun könnten sich auch die amerikanisch-russischen Beziehungen verschlechtern. Am Sonntag sprach der russische Finanzminister Anton Siluanow davon, den Bestand an US-Anleihen weiter abzubauen. Auslöser war der Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok in Südengland auf einen ehemaligen russischen Agenten und dessen Tochter. Russland bestritt hierbei jedoch eine Beteiligung. Die USA hatten daraufhin neue Sanktionen angekündigt, die bereits am 22. August in Kraft treten dürften. Russland wird vermutlich nicht lange auf Gegenmaßnahmen warten und könnte möglicherweise versuchen, sich weniger von den USA abhängig zu machen. Insbesondere ein weiterer Abbau von US-Anleihen und eine Intensivierungen der Geschäftsaktivitäten mit anderen Länder ...

