EURUSD ist an den Tagen vor den gestrigen ADP Arbeitsmarktzahlen nicht von der Stelle gekommen. Niemand wollte sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Die ersten Reaktionen auf die Daten waren negativ. Wenn das so bleibt, sind bei der FX-Paarung weiter fallende Notierungen zu erwarten. Weshalb das so ist und wo die Ziele auf der Chartunterseite liegen, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's täglichen Tradingideen. Die Wallstreet will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...