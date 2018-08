Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang notierte kein einziger DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Wert im Plus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Am glimpflichsten sei noch Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) mit -0,6% davongekommen, am stärksten habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-4,1%) verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...