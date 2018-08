Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Zahlen und einem in Aussicht gestellten Kauf von 3750 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen von 102 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zukäufe seien für das Immobilienunternehmen der wichtigste Wachstumstreiber, betonte Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/tih Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-08-13/09:23

ISIN: DE000LEG1110